Трусова – первая фигуристка, сделавшая после родов квад на международном турнире
Александра Игнатова с сыном Мишей по пути в Токио
Россиянка Александра Трусова (Игнатова) стала первой в истории фигуристкой, выполнившей четверной прыжок на международном турнире после рождения ребенка.
Сегодня Трусова чисто исполнила четверной лутц в произвольной программе на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup – 2026, проходившем в Токио.
Спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. Летом 2025-го у нее родился сын Михаил, она приехала в Японию вместе с ним.
Трусова набрала 221,06 балла и стала второй в женском одиночном катании на Kinoshita Group Cup. Золотую медаль завоевала японка Мао Симада – четырехкратная победительница чемпионатов мира среди юниоров получила 231,32 балла.