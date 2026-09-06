Трусова – первая фигуристка, сделавшая после родов квад на международном турнире

Александра Игнатова с сыном Мишей по пути в Токио

Фото: социальные сети фигуристки

Россиянка Александра Трусова (Игнатова) стала первой в истории фигуристкой, выполнившей четверной прыжок на международном турнире после рождения ребенка.

Сегодня Трусова чисто исполнила четверной лутц в произвольной программе на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup – 2026, проходившем в Токио.

Спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. Летом 2025-го у нее родился сын Михаил, она приехала в Японию вместе с ним.

Трусова набрала 221,06 балла и стала второй в женском одиночном катании на Kinoshita Group Cup. Золотую медаль завоевала японка Мао Симада – четырехкратная победительница чемпионатов мира среди юниоров получила 231,32 балла.