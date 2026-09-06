Пьяный муж на час, доктор Айпомер и клятва Гиппопотама: 10 карикатур от «Чаяна»
Самое смешное в сентябрьском номере журнала «Чаян»
Каждый месяц читатели «Татар-информа» знакомятся со свежими карикатурами, опубликованными в легендарном «Чаяне». Ниже – 10 веселых картинок из сентябрьского номера казанского сатирического журнала.
● В Ормузском проливе иранцам удалось разминировать хорошую мину при плохой игре Трампа.
● В продаже появился туалетный дезодорант «Дух Анкориджа».
● Утильсбор на авто, накопительная часть пенсий, штрафы ГАИ и акцизы на бензин и дизельное топливо уверенно вошли в парк локомотивов отечественной экономики.
● Метеорологу исполнилось 60 лет, а по ощущениям – 75.
● Мошенники придумали новую схему: шантажом и угрозами жертвам сбрасывать кабачки.
● Слухи о свадьбе Филиппа Киркорова оказались разводом.
● Депутаты заявили, что повышение рождаемости слишком серьезное дело, чтобы поручать его женщинам.
● В МГУ стобалльники забили стрелку олимпиадникам.
● Закладчик заложил капсулу времени от зумеров 20-х.
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Указ: «Запрещается писать тексты с использованием ИИ, дабы дурь каждого видна была».
● ● ●
– Клянусь клятвой Гиппопотама!
– Может, Гиппократа, ведь вы – врач?
– Я – ветеринар.
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У бомжа спрашивают:
– Каково это каждый день унижаться ради копеек, чтобы продлить свое никчемное существование?
– Не знаю, я ведь никогда не работал.
● ● ●
– Опять ты мне эту икру кабачковую поставила! Не могу я ее каждый день, проклятую, есть.
– Был бы ты таможенником Верещагиным, ел бы черную.
● ● ●
– Больной, подготовьтесь, сейчас будет немного неприятно... Готовы?.. С вас сто тысяч.
МЕЖДУ ПРОЧИМ
● У нас перестали ставить золотые зубы, но они все равно золотые.
● У доктора Айболита был брат, врач-патологоанатом по имени Айпомер.
● Есть подозрения, что лекарства «Имудон», «Ибупрофен» и «Долобене» были названы отделом маркетинга в честь своего начальника.
● Главный орган у человека – это задница. Во всем принимает участие: в лечении, учении, воспитании, принятии решений и поиске приключений.
БРИГАДИР «ДОПУСТИМ»
Я не знаю, чем жили вы, городские, в далекие 80-е годы. Зато могу сказать точно, что для нас, деревенских, великим искусством, источником большого счастья и вдохновения считалось индийское кино…
Индийские фильмы привозили в наш деревенский клуб один раз в неделю. И это была долгожданная отдушина! Вы только подумайте: деревенский житель, особенно летом, целый день работает с самого утра. А дел невпроворот: скотина, уборка, стирка, охота за колорадским жуком, заготовка сена и прочее, прочее и прочее…
В деревенской библиотеке все книги перечитаны, по телеку только репортажи с полей. А тут раз в неделю – индийская сказка, любовь!
В общем, ходили мы на эти фильмы всей деревней, иногда пересматривая одно и то же, бывало, по несколько раз. Бабам хотелось немножечко любви и страсти. А мужикам? Я не знаю точно, чего они хотели, но однозначно могу сказать: они тоже делали свои выводы.
Жил в нашей деревне бригадир Валиулла абый. Между собой сельчане звали его Бригадир «Допустим». Кличка прилепилась, потому что он не знал ни одного русского слова, кроме «допустим», и применял его везде и по любому поводу.
К примеру: «Допустим, почему ты опоздал? Допустим, я пошел в магазин». Или: «Допустим, я сегодня выпил». Особенно драматично звучало вот это: «Допустим, меня сегодня побила жена!»
Помню, в тот субботний день мы всей деревней смотрели новый фильм «Жажда мести». Сюжет был таков: богатая вдова влюбилась в молодого мужчину. Тот оказался подлецом, женился на ней по расчету, а потом вытолкнул ее из лодки, и на нее, конечно же, напал крокодил. А кто еще в Индии может напасть? Все актеры в кадре поют и танцуют от горя!
Но женщина выжила, сделала пластическую операцию, естественно, стала очень красивой, вернулась и отомстила предателю, скинув его с обрыва крокодилу. Конечно же, несчастный не выжил… Все актеры в кадре все так же поют и танцуют!
После окончания сеанса деревня дружно шла домой. Все потрясенно молчали, и только бригадир «Допустим» сказал:
– Только подумайте, допустим, женщин даже крокодил не ест!
Айсылу АХМЕТШИНА
СМЕХ СКВОЗЬ ГОДЫ
● ● ●
Стоматолог:
– Вот этот зуб нужно удалять!
– А сколько это будет стоить?
– Две тысячи.
– Две тысячи за три минуты работы?
– Могу тащить медленно.
● ● ●
Большой чиновник спрашивает у секретарши:
– Посетители есть?
Секретарша:
– Есть, из дальнего района приехали.
– По какому поводу?
– Да денег у них нет.
– Господи, да пусть так заходят!
● ● ●
Сегодня видел, как одна старушка помогла перейти дорогу мальчику, играющему на смартфоне.
КАРИКАТУРЫ БЕЗ ТЕМЫ