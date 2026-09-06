Пьяный муж на час, доктор Айпомер и клятва Гиппопотама: 10 карикатур от «Чаяна»

Каждый месяц читатели «Татар-информа» знакомятся со свежими карикатурами, опубликованными в легендарном «Чаяне». Ниже – 10 веселых картинок из сентябрьского номера казанского сатирического журнала.





● В Ормузском проливе иранцам удалось разминировать хорошую мину при плохой игре Трампа.

● В продаже появился туалетный дезодорант «Дух Анкориджа».

● Утильсбор на авто, накопительная часть пенсий, штрафы ГАИ и акцизы на бензин и дизельное топливо уверенно вошли в парк локомотивов отечественной экономики.

● Метеорологу исполнилось 60 лет, а по ощущениям – 75.

● Мошенники придумали новую схему: шантажом и угрозами жертвам сбрасывать кабачки.

● Слухи о свадьбе Филиппа Киркорова оказались разводом.

● Депутаты заявили, что повышение рождаемости слишком серьезное дело, чтобы поручать его женщинам.

● В МГУ стобалльники забили стрелку олимпиадникам.

● Закладчик заложил капсулу времени от зумеров 20-х.

● ● ●

Указ: «Запрещается писать тексты с использованием ИИ, дабы дурь каждого видна была».

● ● ●

– Клянусь клятвой Гиппопотама!

– Может, Гиппократа, ведь вы – врач?

– Я – ветеринар.

● ● ●

У бомжа спрашивают:

– Каково это каждый день унижаться ради копеек, чтобы продлить свое никчемное существование?

– Не знаю, я ведь никогда не работал.

● ● ●

– Опять ты мне эту икру кабачковую поставила! Не могу я ее каждый день, проклятую, есть.

– Был бы ты таможенником Верещагиным, ел бы черную.

● ● ●

– Больной, подготовьтесь, сейчас будет немного неприятно... Готовы?.. С вас сто тысяч.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

● У нас перестали ставить золотые зубы, но они все равно золотые.

● У доктора Айболита был брат, врач-патологоанатом по имени Айпомер.

● Есть подозрения, что лекарства «Имудон», «Ибупрофен» и «Долобене» были названы отделом маркетинга в честь своего начальника.

● Главный орган у человека – это задница. Во всем принимает участие: в лечении, учении, воспитании, принятии решений и поиске приключений.

БРИГАДИР «ДОПУСТИМ»

Я не знаю, чем жили вы, городские, в далекие 80-е годы. Зато могу сказать точно, что для нас, деревенских, великим искусством, источником большого счастья и вдохновения считалось индийское кино…

Индийские фильмы привозили в наш деревенский клуб один раз в неделю. И это была долгожданная отдушина! Вы только подумайте: деревенский житель, особенно летом, целый день работает с самого утра. А дел невпроворот: скотина, уборка, стирка, охота за колорадским жуком, заготовка сена и прочее, прочее и прочее…

В деревенской библиотеке все книги перечитаны, по телеку только репортажи с полей. А тут раз в неделю – индийская сказка, любовь!

В общем, ходили мы на эти фильмы всей деревней, иногда пересматривая одно и то же, бывало, по несколько раз. Бабам хотелось немножечко любви и страсти. А мужикам? Я не знаю точно, чего они хотели, но однозначно могу сказать: они тоже делали свои выводы.

Жил в нашей деревне бригадир Валиулла абый. Между собой сельчане звали его Бригадир «Допустим». Кличка прилепилась, потому что он не знал ни одного русского слова, кроме «допустим», и применял его везде и по любому поводу.

К примеру: «Допустим, почему ты опоздал? Допустим, я пошел в магазин». Или: «Допустим, я сегодня выпил». Особенно драматично звучало вот это: «Допустим, меня сегодня побила жена!»

Помню, в тот субботний день мы всей деревней смотрели новый фильм «Жажда мести». Сюжет был таков: богатая вдова влюбилась в молодого мужчину. Тот оказался подлецом, женился на ней по расчету, а потом вытолкнул ее из лодки, и на нее, конечно же, напал крокодил. А кто еще в Индии может напасть? Все актеры в кадре поют и танцуют от горя!

Но женщина выжила, сделала пластическую операцию, естественно, стала очень красивой, вернулась и отомстила предателю, скинув его с обрыва крокодилу. Конечно же, несчастный не выжил… Все актеры в кадре все так же поют и танцуют!

После окончания сеанса деревня дружно шла домой. Все потрясенно молчали, и только бригадир «Допустим» сказал:

– Только подумайте, допустим, женщин даже крокодил не ест!

Айсылу АХМЕТШИНА

СМЕХ СКВОЗЬ ГОДЫ

● ● ●

Стоматолог:

– Вот этот зуб нужно удалять!

– А сколько это будет стоить?

– Две тысячи.

– Две тысячи за три минуты работы?

– Могу тащить медленно.

● ● ●

Большой чиновник спрашивает у секретарши:

– Посетители есть?

Секретарша:

– Есть, из дальнего района приехали.

– По какому поводу?

– Да денег у них нет.

– Господи, да пусть так заходят!

● ● ●

Сегодня видел, как одна старушка помогла перейти дорогу мальчику, играющему на смартфоне.

КАРИКАТУРЫ БЕЗ ТЕМЫ