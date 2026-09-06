Трусова взяла серебро на Kinoshita Group Cup, золото – у Мао Симады

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Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) заняла второе место на проходящем в Токио турнире Kinoshita Group Cup – 2026. Она набрала 221,06 балла, исполнив в произвольной программе четверной лутц.

Победительницей в женском одиночном катании стала японка Мао Симада, которую заранее называли основной соперницей Трусовой. Четырехкратная победительница чемпионатов мира среди юниоров набрала 231,32 балла, выполнив в произвольной программе тройной аксель и четверной тулуп.

Третьей стала другая россиянка – Анна Фролова, получившая в сумме 207,86 балла (несмотря на отсутствие элементов ультра-си). Ей удалось обойти бронзовую медалистку зимней Олимпиады 2026 года в Милане – японку Ами Накаи, набравшую 207,72 балла.

Пятое место – у еще одной представительницы России, Камиллы Нелюбовой, получившей 201,34 балла по итогам короткой и произвольной программ.

Шестой стала Вероника Жилина, выступавшая за Азербайджан. Она набрала в общей сложности ровно 193 балла.