Минниханов: Труд нефтяников остается основой укрепления потенциала Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с Днем нефтяника.

«Вчера посетили Альметьевск, поздравили наших нефтяников с профессиональным праздником. Более 80 лет на территории Татарстана добывается нефть, которая стала основой экономики республики!» – написал руководитель региона в своем канале в мессенджере МАКС.

«Традиции нескольких поколений нефтяников сегодня достойно продолжают молодые специалисты. Свои навыки они продемонстрировали в рамках ежегодного конкурса профмастерства», – добавил он.

«Хөрмәтле нефть һәм газ комплексы хезмәткәрләре, мөхтәрәм ветераннар! Барыгызны да чын күңелдән һөнәри бәйрәмегез белән котлыйм. Сезнең тырыш хезмәтегез республиканың энергетика, сәнәгать, фәнни потенциалын ныгыту һәм тормыш сыйфатын күтәрү өчен ышанычлы нигез булды һәм шулай булып кала да! (в переводе – „Уважаемые работники нефтегазового комплекса, почтенные ветераны! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваш кропотливый труд был и остается надежной основой для укрепления энергетического, промышленного, научного потенциала и повышения качества жизни республики!“)» – заключил Рустам Минниханов.

Подробнее о вчерашнем праздновании Дня нефтяника в Альметьевске можно прочитать в материале «Татар-информа». Кроме того, читатели могут проверить свое знание нефтегазовой отрасли.

Фото в галерее: max.ru/rustamminnikhanov.