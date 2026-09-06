Раис РТ поздравил работников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.

«Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!» – говорится в поздравлении.

Минниханов отметил, что 2026 год имеет для Татарстана особое значение – республика отмечает 80-летие открытия девонской нефти. По его словам, это событие навсегда изменило судьбу региона и стало мощным импульсом для развития промышленности, строительства новых городов, становления нефтехимии и создания одной из сильнейших инженерных школ страны.

«За восемь десятилетий труд нескольких поколений нефтяников и газовиков превратил природное богатство в основу экономического развития республики и весомый вклад в энергетическую безопасность России», – отметил Раис Татарстана.

Он выразил особую благодарность ветеранам отрасли, подчеркнув, что именно их самоотверженный труд, стойкость и любовь к родному краю заложили надежный фундамент сегодняшних достижений.

«Ваш профессионализм, ответственность и преданность делу стали залогом этих достижений», – подчеркнул татарстанский лидер.

Раис республики также отметил, что сегодня нефтегазовая промышленность Татарстана уверенно развивается и осваивает новые подходы. Современная отрасль, по его словам, объединяет поиск новых источников, высокие технологии, цифровые решения, глубокую переработку, экологическую ответственность и постоянный поиск новых инженерных решений.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан остается одним из ведущих регионов страны с развитым нефтегазохимическим комплексом. Он отметил важность тесного взаимодействия производства, науки и образования, которое во многом определяет дальнейшее развитие всей отрасли.

«Особые слова признательности всем предприятиям нефтегазового комплекса республики. Реализуя масштабные проекты, внедряя передовые разработки и укрепляя промышленный потенциал страны, вы достойно продолжаете традиции первооткрывателей татарстанской нефти», – сказал Раис Татарстана.

В завершение Минниханов пожелал работникам отрасли крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и уверенности в завтрашнем дне.

«Пусть ваш труд и впредь служит процветанию Республики Татарстан и нашей Великой Родины! С праздником!» – говорится в поздравлении.