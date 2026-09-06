12 человек приговорили к смертной казни в Египте по делу о наркотиках

Двенадцать человек приговорили к смертной казни в Египте по делу о незаконном производстве и хранении наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежную прессу. Кроме того, по данному делу еще девять человек приговорили к пожизненному заключению.

По данным СМИ, среди приговоренных – бывшая телеведущая Сара Халифа. Она работала на саудовском и иракском телевидении. Позже Халифа вела авторскую передачу и открыла собственную бьюти-студию в Каире.

Бывшая телеведущая оказалась замешана в деятельности преступной группировки. Весной 2025 года в одном из престижных районов в восточном Каире был обнаружен цех по производству синтетических наркотиков, изъято порядка 750 кг запрещенных веществ.

Приговор еще может быть обжалован.