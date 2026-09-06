Выдающихся нефтяников Татарстана покажут на медиафасаде «Ак Барс Арены»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 6 сентября, когда отмечается День нефтяника, на медиафасаде казанского стадиона «Ак Барс Арена» покажут лауреатов Электронной доски почета РТ – сотрудников нефтегазоперерабатывающей отрасли.

В этот день в Татарстане, одном из главных нефтяных регионов России, чествуют буровиков, геологов, инженеров и всех, кто связал жизнь с нефтегазовой отраслью. Раис РТ Рустам Минниханов в своем поздравлении заметил, что труд этих людей был и остается надежной основой для укрепления энергетического, промышленного, научного потенциала и повышения качества жизни республики.

Учредил Электронную доску почета Татарстана своим указом от 1 мая этого года Раис РТ. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников, которые представляют свыше 4,9 тыс. предприятий и организаций. Из них около 3,7 тыс. – специалисты промышленной отрасли Татарстана. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте. «Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.