В МИД РФ не исключают трехстороннюю встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа

Проведение трехсторонней встречи с участием лидеров России, Китая и США не исключается. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат сообщил, что такая идея существует и была озвучена, в том числе в публичном пространстве. Вместе с тем он отметил, что говорить о переходе этой идеи в плоскость практической подготовки было бы преувеличением. Рябков подчеркнул, что ключевой вопрос заключается в том, как будет сформулирована содержательная часть и каких результатов ожидать от такой встречи. При этом он признал, что форматы на высшем уровне сами по себе крайне значимы и направляют необходимые сигналы, как, например, формат РИК (Россия – Индия – Китай).

Замминистра добавил, что трехсторонний формат с участием лидеров России, Китая и США до сих пор не практиковался, однако он не может ничего исключать.