Спортивный директор «Рубина» Дзюба подтвердил трансфер Олейникова

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Спортивный директор казанского «Рубина» Константин Дзюба официально прокомментировал информацию о переходе полузащитника сборной России Ивана Олейникова из «Крыльев Советов». В своем заявлении он подтвердил, что сделка находится на финальной стадии.

«Сегодня Иван прибыл в Казань в расположение клуба, чтобы завершить свой переход в «Рубин». Между клубами уже достигнута договоренность о трансфере. Также как и с Иваном достигнуто соглашение о подписании контракта», — цитирует Дзюбу пресс-служба клуба.

Функционер также сообщил, что футболист уже успел ознакомиться с условиями в новом клубе. «Сегодня Ваня уже оценил инфраструктуру и условия, которыми обладает «Рубин». В ближайшее время он пройдет медосмотр, после чего мы завершим его переход официально», — добавил спортивный директор.

Напомним, что на Олейникова также претендовали ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар», однако игрок сделал выбор в пользу казанского клуба. Сумма трансфера, по данным инсайдеров, составит 100 миллионов рублей, а контракт будет рассчитан до лета 2029 года.