Сечин объяснил очереди на заправках проблемами у других сетей

Игорь Сечин в 2021 году

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Компания «Роснефть» намерена продолжать обеспечивать стабильность поставок бензина для конечных потребителей, очереди на автозаправочных станциях вызваны проблемами, возникшими у других сетей. Об этом главный исполнительный директор компании Игорь Сечин заявил в интервью корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Передайте всем привет, скажите, что и дальше будем поддерживать стабильные поставки», – заверил глава «Роснефти».

«Ни одна наша заправка не закрыта. Очереди возникают потому, что на других сетях подчас есть проблемы, но мы справимся с этим», – выразил уверенность он.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов от атак украинских дронов.

В конце августа в России временно разрешили продавать на автозаправочных станциях бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5, или «Евро-2» – «Евро-5». Мера будет действовать до 30 июня следующего, 2027 года.

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС. Банк России ожидает прояснения ситуации на топливном рынке к концу октября.

Президент России Владимир Путин в свою очередь сначала заявил, что не отремонтированы лишь 10% поврежденных атаками НПЗ, а потом выразил уверенность, что страна должна быть готова к потенциально возможному дефициту топлива.

В Татарстане при этом с 24 по 31 августа выросли цены на бензин АИ-92 и дизельное топливо. АИ-92 подорожал на 0,8%, до 68,11 рубля за литр, тогда как дизель – на 0,7%, до 80,81 рубля за литр.