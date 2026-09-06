Профака объяснил переход из «Нефтехимика» в «Динамо»

Фото: hcnh.ru

Канадский защитник Лука Профака объяснил неожиданный переход из нижнекамского «Нефтехимика» в московское «Динамо», состоявшийся в конце августа.

«Думаю, пришло время перемен для меня и моей семьи. Через своего агента узнал, что „Динамо“ мной интересуется. Тогда и сказал, что хочу туда перейти, это удалось», – заявил хоккеист в интервью изданию «Чемпионат».

Ранее наставник нижнекамцев Игорь Гришин выразил удивление уходом игрока в другой клуб. Профака пояснил, что не разговаривал со специалистом после перехода, но повторил, что его решение было обусловлено личными причинами.

«Не общался с ним, но это решение было принято ради меня и моей семьи. Игорь Гришин – один из лучших тренеров, которые у меня когда-либо были. Он очень добрый человек, благодарен ему за всё», – подчеркнул хоккеист.

«Чемпионат» при этом обратил внимание на то, что, по данным некоторых СМИ, такому шагу Профаки поспособствовали «известные события», случившиеся в Нижнекамске – то есть августовский удар украинских беспилотников по городу, приведший к гибели 13 человек.

Взамен Профаки «Нефтехимик» получил права на защитников Владислава Еременко (прежде перешедшего в «Динамо» из ЦСКА) и Тимура Кола. Канадец с 2024 года провел за нижнекамский клуб 105 матчей и набрал 31 (19+12) очко.