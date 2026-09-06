Идею привлекать россиян с категорией «Д» к защите от дронов поддержал Путин

Президент России Владимир Путин поддержал идею о привлечении добровольцев с категорией годности «Д» к службе в региональных подразделениях по защите от атак БПЛА. Автор инициативы – военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Евгений Поддубный.

«Люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, БАРС по обороне неба по уничтожению беспилотников. Понятно, что не все. И понятно, что просто есть костяк добровольцев, которые, вот так оценивая свои силы, очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников. Понятно, что речь не идет о переднем крае», – приводит слова Поддубного ТАСС.

Владимир Путин ответил: «Жень, поддерживаю».