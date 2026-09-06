Такаити призвала Россию демонтировать мемориал победы над Японией в Хабаровске

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала власти России демонтировать мемориал победы Советского Союза над Японией, открытый 4 сентября в Хабаровске. Соответствующий призыв политик опубликовала в социальной сети X (прежде Twitter).

«<...> мы как Правительство [Японии] настоятельно просили российскую сторону остановить установку и демонтировать памятник. Мы будем и впредь твердо настаивать на его демонтаже», – подчеркнула японский Премьер.

Такаити объяснила свое требование тем, что памятник изображает разрушение советским солдатом пограничного столба с хризантемой, которая является общеизвестным символом Японии. Установку подобного мемориала она назвала «абсолютно неприемлемой».

Памятник в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны установлен в Хабаровске на набережной Амура. Мемориал высотой 15 метров изображает советского солдата, разбивающего прикладом винтовки пограничный столб с символом Японской империи – хризантемой. На постаменте упомянуты принимавшие участие в Квантунской операции Дальневосточный и Забайкальский фронты, Тихоокеанский флот и Амурская флотилия.

Газета «Коммерсантъ» писала, что перед открытием памятника Генеральное консульство Японии в Хабаровске обратилось к российской стороне с предложением убрать с памятника изображение хризантемы.

Заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко, присутствовавший на открытии мемориала, заявил, что являющийся частью скульптуры пограничный столб – точная копия столба, поставленного императорской Японией на острове Сахалин. «В моем понимании, эта просьба крайне некорректная, потому что эта хризантема – не только символ императорского дома Японии, но и символ милитаризма, который совершил чудовищные преступления», – сказал он.