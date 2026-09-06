Минтранс России обсуждает с Китаем пересечение границы на личных авто

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Министерство транспорта РФ обсуждает с властями КНР проект двустороннего соглашения о возможности пересечения границы физическими лицами на личных автомобилях. Об этом руководитель федерального ведомства Андрей Никитин заявил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

По словам министра, в проекте документа о пересечении границы на личных авто фигурирует «до восьми мест через ключевые пункты пропуска».

Никитин упомянул в этом контексте такие пункты пропуска, как «Забайкальск», «Староцурухайтуйский», «Пограничный», «Краскино» и «Кани-Курган». «Технических проблем с переходами нет, они готовы», – заверил он.

Глава Минтранса РФ уточнил, что сейчас обсуждение касается срока действия водительских прав. Сторонам предстоит определить временной промежуток, в течение которого российские водители смогут управлять машиной в Китае, а китайские – в России.

Ранее заместитель министра транспорта КНР Ли Ян заявил на II Российско-китайском форуме, что Китай предложил России продолжить развитие беспилотных трансграничных грузоперевозок и расширить сотрудничество в сфере цифровизации транспорта.