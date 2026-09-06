США пригрозили Ирану полным уничтожением танкерного флота

Военный министр США Пит Хегсет

Фото: аккаунт главы Пентагона в соцсети X

Вооруженные силы Соединенных Штатов могут уничтожить весь танкерный флот Ирана, если силы исламской республики продолжат атаковать корабли американских Военно-морских сил. Об этом в социальной сети X (прежде Twitter) предупредил военный министр США Пит Хегсет.

«Всё просто: если Иран будет стрелять по американским кораблям, мы уничтожим (и потопим) их нефтяные танкеры. Всё, что им нужно сделать, это не стрелять по ВМС США», – подчеркнул глава Пентагона.

При этом Хегсет обратил внимание на то, что иранские танкеры беззащитны, потому что у ИРИ нет ни Военно-морского флота, ни Военно-воздушных сил. «Наши самолеты, корабли и подводные лодки могут нанести удары по всем им (танкерам Ирана – прим. Т-и)», – добавил он.

Таким образом военный министр США прокомментировал заявление командующего Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирала Брэда Купера, пообещавшего в ответ на каждый обстрел двух американских кораблей уничтожать по три иранских.

До этого CENTCOM отчитался об уничтожении трех танкеров исламской республики в ответ на обстрел двух военных кораблей США. «Американский авианосец и эсминец с управляемыми ракетами успешно избежали многочисленных неспровоцированных атак со стороны Ирана. Никто из <...> персонала не пострадал», – заявили в пресс-службе командования.

В свою очередь американцы вывели из строя танкеры Downy у побережья острова Харг и Stark 1 вблизи города Джаска, а также потопили незагруженный танкер Kylo в Оманском заливе (позднее было опубликовано видео тонущего судна).

При этом иранский Корпус стражей исламской революции заявил об обстреле баллистическими ракетами американских авианосца и эсминца, которые «участвовали в морской блокаде» исламской республики. Заявление КСИР распространило агентство IRNA.

Кроме того, иранцы сообщили, что атаковали три связанных со Штатами судна и три танкера, следовавших через Ормузский пролив по маршрутам, не согласованным с ИРИ, отмечает агентство Tasnim.