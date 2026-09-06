Салават стал самым медийным из представителей татарской эстрады в августе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Народный артист Татарстана и Башкортостана, заслуженный артист России Салават Фатхетдинов возглавил рейтинг медийной активности звезд татарской эстрады в Телеграме по итогам августа. Об этом сообщает канал «Еду в Татарстан».

Наибольшее внимание публики привлек пост, в котором упоминалась отмена традиционного концерта артиста из-за удара украинских беспилотников по Нижнекамску, приведшего к гибели 13 человек. Запись набрала 518 347 просмотров.

На втором месте оказалась Гузель Уразова, третьим стал Ришат Тухватуллин. На позициях с четвертой по десятую разместились Радик Юльякшин (Элвин Грей), Фирдус Тямаев, Эльмира Калимуллина, Ильсия Бадретдинова, Айдар Галимов, Ринат Рахматуллин и Ильмира Нагимова.

Концерт Салавата, не состоявшийся 10 августа, все-таки прошел 24-го числа. Подробнее о нем можно прочитать в материале «Татар-информа».

Инфографика: канал «Еду в Татарстан».