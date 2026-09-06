news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 6 сентября 2026 17:57

Соцфонд РФ: пенсии по старости начнут назначать без заявления

Читайте нас в
Телеграм

В России планируют перевести назначение пенсий по старости в проактивный режим – без необходимости подачи заявления со стороны гражданина. Об этом сообщил ТАСС председатель Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков.

Глава фонда пояснил, что ведомство постепенно переводит пенсионные выплаты в проактивный формат. С 2022 года без заявления назначаются пенсии по инвалидности, с 2023-го – по потере кормильца. Следующим этапом станут пенсии по старости. Чирков уточнил, что подготовлен соответствующий законопроект, принятие которого позволит назначать такие пенсии без обращения граждан.

Около 95% услуг Социального фонда уже доступны по одному электронному заявлению. По наиболее востребованным мерам поддержки, включая детские пособия и семейные выплаты, через портал подается до 99% заявлений. В перспективе СФР намерен максимально упростить назначение всех видов пенсий и сократить бюрократические процедуры.

#Социальный фонд России
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Путин назвал защиту детей в интернете вопросом чрезвычайной важности

5 сентября 2026

Экс-конгрессмен США заявил, что продолжение конфликта на Украине ослабит Европу

5 сентября 2026
Новости партнеров