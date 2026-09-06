Взявшие золото на турнире в Токио Бойкова и Козловский оценили свое выступление

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завоевавшие золотые медали в соревнованиях спортивных пар на проходящем в Токио турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский оценили свое первое после допуска к международным состязаниям выступление. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

По итогам произвольной программы выступавший в нейтральном статусе российский дуэт набрал 131,41 балла, а в общей сложности паре удалось получить 203,66 балла.

Козловский констатировал, что он и Бойкова много потеряли, но в целом счел выступление достойным. «Прокат получился приличный, но мы много потеряли. <...> Но для начала сезона, для сентября, для нашего возраста и для того, что у нас не в полной мере накатаны программы, это достойный результат», – подчеркнул он.

Среди достижений фигурист упомянул наличие связки «каскад – выброс» уже в начале сезона и выполнение выброса его напарницей в ходе всех тренировок, включая утренние. «Для нее это было испытание, и это дорогого стоит, это означает, что элемент есть», – пояснил он.

Бойкова подтвердила, что выброс требует постоянных тренировок. «Даже когда какие-то перерывы, пару дней не поделаешь – и первые попытки всегда на попу или в степ <...>», – уточнила она.

При этом выступавшие в нейтральном статусе российские фигуристы заняли все призовые места в соревнованиях спортивных пар на Kinoshita Group Cup. Серебряные награды завоевали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, получившие за произвольную программу 130,25 балла, а в сумме – 202,55 балла.

Обладателями бронзовых медалей стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. За произвольную программу они получили 119,13 балла, а их общий результат оказался равен 189,94 балла.