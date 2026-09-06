День мертвых знаний: ударим античностью по искусственному интеллекту

В последнее время начало учебного сезона все больше скатывается в абсурд и фикцию. Ученики приходят в школы, колледжи и университеты за тем, что завтра будет уже не нужно. Виной тому – ИИ, который движется семимильными шагами. Есть ли будущее у этой системы образования и чему мы должны учиться у древних греков и римлян – в колонке Альберта Бикбова.





Фото с сайта Раиса Татарстана

Нет будущего

Самый распространенный страх у студентов вузов и школьников старших классов сегодня – (не)востребованность в будущем той профессии, на которую они учатся. Все изменило стремительное развитие ИИ за последнюю пару-тройку лет.

«Я учусь и даже не знаю, нужна ли будет моя профессия к моменту окончания учебы», – поделилась со мной дочь-студентка после двух лет обучения в вузе. И я не смог найти какой-либо адекватный ответ на этот вопрос. Такие же вопросы у ее сверстников-студентов, у тех, кто поступает в вузы, у школьников старших классов, задумывающихся о выборе профессии. И ответов, которые хоть как-то успокоили бы их или устроили, не наблюдается.

Можно сказать только одно – ИИ породил самый страшный и тяжелый вызов для системы образования, на фоне которого все остальные проблемы вроде споров о необходимости ЕГЭ или отказа России от Болонской системы образования выглядят как микроскопические бури в стакане воды. Более того, эксперты, учителя и родители заговорили о «похоронах образования» и «похоронах профессий».

ИИ хоронит профессии

Юристы, финансисты, бухгалтеры, аналитики, маркетологи, программисты, дизайнеры – все под ударом. CEO Anthropic публично предсказал уничтожение 50 процентов начальных позиций «белых воротничков» за 1–5 лет. И многие в индустрии считают этот прогноз консервативным. Ключевое отличие от прошлых волн автоматизации: раньше можно было переучиться на другую профессию. Сейчас ИИ улучшается одновременно во всем – бежать некуда.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Параллельно происходит тотальное обнуление дипломов. Навыки, которые раньше требовали дорогого университетского образования (программирование, аудит бюджетов, анализ юридических контрактов и др.), теперь доступны любому, кто умеет грамотно формулировать запросы. Стартапы могут запускаться усилиями одного основателя и пула ИИ-агентов вместо штата из 40 человек. Сегодня 4-5 инженеров + ИИ кодируют браузеры, приложения и даже операционные системы за какие-то смешные сроки и мизерные деньги.

Специалисты Всемирного экономического форума прогнозируют, что к 2030 году технологические изменения приведут к исчезновению 92 миллионов рабочих мест. Большинство задач «белых воротничков» будет полностью автоматизировано в течение ближайших 12-18 месяцев.

Да, пока еще есть профессии, которые ИИ мало вытесняет. Как правило, в них высока доля ручного труда (электрики, повара, стекольщики, каменщики, сантехники, механики). Но то, что эти профессии будут на коне в ближайшее время, – иллюзия, потому что параллельно с ИИ так же бурно развивается робототехника. Все мы видим серийные образцы андроидов (особенно в Китае), которые мало чем уступают человеку в беге, танцах, боевых искусствах. Не говоря уже о специфических навыках какой-нибудь монотонной работы на конвейере. Роботы-доставщики тоже уже становятся привычной деталью пейзажа на улицах российских городов.

И во многом взрывной рост робототехники базируется на все том же взрывном росте ИИ. Так что первой волной по профессиям ударит ИИ, замещающий умственный труд, а второй – роботизация профессий ручного труда.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ИИ хоронит образование

Бурное развитие ИИ уже вызвало целый ряд негативных эффектов в образовательной системе:

- умерли традиционные домашние задания. Домашняя работа учеников потеряла всякий смысл как инструмент развития и оценки знаний. Особенно это касается домашних заданий в виде написания рефератов, курсовых и дипломных работ, решения задач по математике, физике и другим естественным наукам – нейросети справляются с ними за секунды. Преподаватели тоже стали использовать их в своей работе. Помимо подготовки к занятиям и помощи в отчетности ИИ применяют для проверки домашних заданий. Уже сейчас встречаются почти анекдотические ситуации: преподаватель с помощью ИИ проверяет домашнее задание, выполненное другим ИИ со стороны обучающегося. Нейросеть задает «домашку» нейросети и проверяет его выполнение. Людей из этого процесса уже можно исключить;

- умерли экзамены и система оценок. Стандартизированные тесты и письменные работы больше не отражают реальные знания, так как их легко выполнить с помощью технологий. Микронаушники, «умные очки» со встроенным ИИ – это уже вчерашний день, на подходе контактные линзы с технологией дополненной реальности. Для этого в них имеется микродисплей, который проецирует картинку на сетчатку глаза. Образцы уже вовсю демонстрируются на компьютерных выставках, до начала их серийного производства остаются считанные месяцы. До эпохи поголовного «стобалльничества» осталось всего ничего. Если раньше учащиеся сами делали шпаргалки (что тоже своего рода обучение) и хоть что-то от них оставалось в памяти, то сегодня можно приходить на контрольное испытание с почти пустой черепной коробкой. Главное – не перепутать аудиторию;

- умерли лекции и прочие способы устной передачи знаний. Лекции теперь можно не слушать – достаточно записать видео или аудио, а дальше ИИ не только расшифрует в текст то, что было на ней сказано или показано, но и резюмирует, разжует смысл, дополнит информацией из других источников, сделает конспект или выжимки в максимально короткой форме, не теряя общего смысла;

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

- умер авторитет преподавателя. Раньше учитель или профессор обладали монополией на информацию, это и рождало их авторитет. Сегодня ИИ может объяснить квантовую физику или правила латыни в любое время суток, подстраиваясь под темп ученика, объясняя материал «на пальцах» или через метафоры из любимых видеоигр. Более того, тот же ИИ может даже добиться от ученика ясного понимания изучаемого предмета через интерактивное обучение, например, используя игры или занимательные тесты. Стоит это совсем небольших денег. Лучшего репетитора в мире – бесконечно терпеливого, доступного 24/7 и объясняющего на любом уровне (речь о платной версии популярного чат-бота) – может позволить себе почти любой. Знания теперь практически бесплатны. Так что теперь вузы превращаются не в место учебы, а в место тусовок и обрастания социальными связями с прицелом на будущее (нетворкинг). Это касается всех, даже сверхпрестижных Стэнфордов и Гарвардов. Знание на их уровне можно получить уже сегодня хоть в условном Урюпинске, единственное – не получится потусоваться и завязать знакомства. Но даже и это не проблема – через соцсети и мессенджеры можно спокойно «тусоваться» (виртуально) со студентами хоть того же Гарварда, было бы желание;

- умер конвейерный подход к образованию ученика. Раньше система образования была рассчитана на «усредненного» ученика, что имело смысл (нормальное распределение вероятностей способностей учеников имеет максимум именно в середине). ИИ позволяет кастомизировать образование под каждого конкретного ученика, т.е. речь идет именно о глубоком индивидуальном подходе. ИИ подстроится под индивидуальные особенности ученика так, как не сможет сделать учитель (если, конечно, он не индивидуальный высококвалифицированный педагог, но это очень-очень дорогое удовольствие).

Назад в античность – учиться для себя

На наших глазах происходит самая настоящая катастрофа в образовании.

Уже сейчас у поколения зумеров – людей, родившихся в эпоху цифровизации и интернета, проблемы с когнитивными способностями. А зачем это им, если есть смартфон, компьютеры и ИИ, в которых обнаруживается ответ на любой вопрос и можно хранить гигантские объемы информации?

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Интенсивное использование нейросетей зумерами подрывает и критическое мышление. А зачем оно, если ИИ такой умный? Доходит до того, что зумеры становятся крайне критичными по отношению к людям, особенно старшего поколения: они не признают авторитетов и недоказанных правил. Люди, по их представлениям, несовершенны, а ИИ – напротив, очень умен. Отсюда некритическое восприятие ИИ и полное доверие его авторитету. Который, кстати, не застрахован от ошибок.

Дальше будет только хуже.

Что же делать? Выход пока видится только один – возвращение к практикам античности. Древние греки и римляне подарили миру богатые практики «заботы о себе», в которые входила культивация глубинной потребности в знании. Иными словами, предстоит проделать самую настоящую революцию в образовании – уйти от итогов к, собственно, процессу. Учиться, таким образом, только для себя, для своего удовольствия, а не для диплома или какого-то другого результата обучения. Неважно, нужны ли кому-либо ваши знания, важно лишь «знание для себя», забота о себе любимом.

Древнегреческий философ-стоик Эпиктет определял человека как существо, созданное для заботы о себе. Сократ утверждал, что искусство существования состоит в достоверном знании о добродетельной жизни, гуманной и гражданской.

С этой точки зрения забота о себе существенно трансформирует сам процесс обучения. Это не передача некоего уже известного знания, а направление ученика к осознанию экзистенциальной первостепенности самого поиска знания. Воспитание и обучение следует понимать как заботу о пробуждении в молодых людях стремления к овладению практиками, которые раскрывают подлинность переживания своего существования. Задача воспитателя, как ее формулировал Сократ – убедить другого «заботиться о себе».

«Передача знаний станет живой и непосредственной: беседы, споры, прогулки, состязания» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

UBI et orbi

Можно возразить – а как это «учиться только для собственного удовольствия, для себя, заботиться о себе», если из-за ИИ может случиться так, что полученное образование окажется никому не нужным на рынке труда, кроме самого субъекта? Он же тогда умрет от голода.

Успокойтесь – в будущем (даже в ближайшем) никто не умрет от голода. Уже сегодня практически все футурологи говорят, что вместо тотальной безработицы из-за внедрения ИИ во все сферы жизни человечество перейдет (вынужденно) на систему Безусловного базового дохода (Universal basic income), когда каждому будет выплачиваться определенная сумма для покрытия всех базовых потребностей. Так что ничего не мешает заниматься в таких условиях практиками «заботы о себе», позаимствованными из античности.

Университеты и школы ближайшего будущего будут без экзаменов, контрольных и домашних заданий. Появятся группы учеников вокруг мудрого наставника – как ученики Пифагора вокруг своего учителя. Передача знаний станет живой и непосредственной: беседы, споры, прогулки, состязания. С обязательной выработкой навыков критического и рационального мышления. В технологических университетах акцент сместится на прямое наставничество.

Образование уже сейчас переживает глубокую трансформацию, но впереди еще бо́льшие революционные перемены, которые необходимо не только осмыслить. К ним необходимо начинать готовиться уже сейчас – полностью перестраивать всю существующую парадигму образовательного процесса. Не совсем правильно говорить, что «образование скоро умрет из-за ИИ». Нет, оно просто станет совершенно другим.

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