Axios: Посетившая Москву делегация США включала представителей Госдепа и Минфина

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Вместе со спецпосланником Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и бизнесменом, зятем американского лидера Джаредом Кушнером в переговорах, состоявшихся накануне в Москве, приняли участие представители Совета национальной безопасности, Государственного департамента и Министерства финансов США. Об этом со ссылкой на анонимного представителя Белого дома сообщил в социальной сети X (прежде Twitter) журналист портала Axios Барак Равид.

«Стороны обсудили конкретные планы дальнейших действий, о которых будет объявлено в ближайшие недели, и рассчитывают на столь же продуктивные встречи <...> на Украине», – отметил журналист.

По данным Равида, в состав американской делегации входил и высокопоставленный чиновник Минфина США Джин Ланг, отвечающий в этом ведомстве за санкционные меры. Он не присутствовал на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, но принял участие в подготовительной беседе со спецпредставителем российского лидера Кириллом Дмитриевым.

«Участие Лэнга предполагает, что санкции США против России были частью обсуждений», – уточнил журналист Axios.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что встреча Путина с американскими эмиссарами по Украине продлилась три часа десять минут. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков назвал ее содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной.

В Белом доме в свою очередь заявили агентству Reuters, что стороны обсудили последующие шаги в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, добавив, что о конкретных действиях будет объявлено в ближайшие недели.