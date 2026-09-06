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На главную ТИ-Спорт 6 сентября 2026 17:04

«Урал» обыграл «КАМАЗ» со счетом 2:0 в 10-м туре Первой лиги

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«Урал» обыграл «КАМАЗ» со счетом 2:0 в 10-м туре Первой лиги
Фото: официальный сайт фк "Камаз"

В матче 10-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 «Урал» из Екатеринбурга на домашнем стадионе «Екатеринбург Арена» переиграл «КАМАЗ» из Набережных Челнов со счетом 2:0.

Первый тайм завершился минимальным преимуществом хозяев. На 25-й минуте полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин не реализовал пенальти, однако спустя семь минут нападающий Денис Боков открыл счет. Окончательный результат установил Мартин Секулич на 85-й минуте.

После девяти проведенных матчей первенства «Урал» с 18 очками располагается на пятой позиции в турнирной таблице. «КАМАЗ», набравший пять баллов, находится на 17-й строчке.

#фк камаз #фк урал #футбол
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