«Чай с хазратом»: почему важно просить прощения и прощать в исламе

Насколько для мусульман важно уметь просить прощения и прощать других? В течение какого срока следует извиниться? И как заслужить прощения Аллаха? На эти вопросы в интервью «Татар-информу» ответил имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.





«Если же вы таите обиду на другого, вы себе причиняете беспокойство. Тот человек уже давно забыл, что вас обидел, а вы до сих пор это держите в себе»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Нежелание извиняться или прощать – проявление высокомерия»

Рустам-хазрат, насколько в исламе важно просить прощения и прощать других?

Альхамдулиллях, милость Аллаха безгранична. Сам Всевышний о себе в Коране говорит: «Я – Милостивый, Прощающий». И в то же самое время люди, которые сотворены Всевышним, начинают утверждать, что они не простят кого-то или не попросят прощения. В исламе это считается неправильным, считается высокомерием, потому что сам Всевышний – Прощающий.

В одном из хадисов рассказывается, что однажды наш любимейший Пророк сидел в мечети и разговаривал с одним из учеников. В этот момент к Пророку подбежали его внуки Хасан и Хусейн, которых он начал обнимать и целовать. Этот человек так напрягся и спросил у Пророка: «Вы их целуете, да?» Пророк ответил: «Конечно же, мои дети, я их люблю, целую, обнимаю». А тот сахаб ответил: «Я в жизни не целовал и не обнимал своих детей». И тогда Пророк сказал: «Кто не будет сам милостивым, милосердным, добрым, прощающим, к тому Аллах не будет подобным». Поэтому, если мы надеемся на прощение Всевышнего, а сами кого-то не прощаем, это не есть правильно.

Если же вы таите обиду на другого, вы себе причиняете беспокойство. Тот человек уже давно забыл, что вас обидел, а вы до сих пор это держите в себе. И это негатив копится внутри. Даже если есть такая проблема, которую вы не можете простить, просто скажите: «О Всевышний, я оставляю тебе».

Кроме того, к большому сожалению, сейчас распространилась обида на родителей. Я не знаю, откуда пошел такой тренд, но он есть, его называют детской травмой. Дети начинают винить родителей в каких-то своих проблемах, хотя родители нас вырастили.

Никогда в себе не держите обиду.

Для начала я посоветовал бы сходить на отчитку, чтобы мулла почитал молитвы. Если это не помогает, здесь уже используются различные психологические факторы, возможно, обращение к профильному специалисту Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Более трех дней нельзя злиться на кого-либо»

А есть какой-то срок, в течение которого человек должен попросить прощения за что-то?

Пророк в своем изречении сказал, что более трех дней нельзя разрывать отношения, то есть нельзя на кого-то злиться. Он наставлял, что лучшим будет тот, кто первым пойдет на примирение, даже если он прав. Но как заслужить прощение? В первую очередь, конечно, сказать об этом. Вот, возможно, я в трамвае кому-то на ногу наступил, но я даже это не заметил. А человек на меня обиделся. Соответственно, нужно сказать о своей обиде. Аллах дал нам язык, и мы должны разговаривать. Если же мы чувствуем, что кого-то обидели, то нужно подойти и попросить прощения.

Достаточно ли будет одного извинения, если негативный поступок привел к каким-то ощутимым последствиям?

Конечно же, сам поступок влечет за собой последствия. Допустим, мы посягнули на чью-то честь. Мы о ком-то начали говорить что-то плохое и тем самым причинили ему урон. Поэтому, помимо извинения, мы должны возместить этот урон. Если, например, мы написали об этом в какой-то соцсети, значит, мы должны дать опровержение. Если это вопрос материальный, то нужно компенсировать материальную составляющую и принести извинения.

Что бы вы могли посоветовать человеку, который, может, и хочет простить, но не может этого сделать?

Да, бывают ситуации, когда обида сидит глубоко в сердце и человек не может отпустить. Даже есть специальные шайтаны, которые делают так, чтобы мы были всегда беспокойны.

Для начала я посоветовал бы сходить на отчитку, чтобы мулла почитал молитвы. Если это не помогает, здесь уже используются различные психологические факторы, возможно, обращение к профильному специалисту. Но для начала попробуйте поговорить и объясниться друг с другом, возможно, обида произошла из-за недопонимания и во время разговора все получится решить.

«Чтобы заслужить прощения Аллаха, мы должны заслужить прощения человека, чтобы человек отпустил, чтобы человек простил» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Обижающий других в Судный день окажется банкротом»

Как заслужить прощения Аллаха?

Однажды Пророк спросил у своих сподвижников: «А знаете, кто такой банкрот?» Сахабы, многие из них были предпринимателями, ответили: «Да, если караван человека ограбили, он банкрот». На что Пророк ответил: «Нет. У человека есть намаз, ураза, закят, хадж, благие дела, но он кого-то обидел, у кого-то что-то забрал. И он часть из своих благих дел будет отдавать тем, кого обидел. И в конечном итоге останется ни с чем». Поэтому, чтобы заслужить прощения Аллаха, мы должны заслужить прощения человека, чтобы человек отпустил, чтобы человек простил. И тогда нас простит Аллах.