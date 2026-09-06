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Происшествия 6 сентября 2026 09:04

258 вражеских БПЛА уничтожено над Россией минувшей ночью

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Минувшей ночью в небе над регионами России уничтожено 258 вражеских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 5 сентября до 8.00 мск 6 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.

#беспилотники #бпла #минобороны россии
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