Минниханов вручил Жапарову сертификат на передачу двух соколов-балобанов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову сертификат на передачу в дар этой стране двух особей сокола-балобана. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Одно из важных направлений нашего сотрудничества – вопросы сохранения биологического разнообразия» - подчеркнул Рустам Минниханов. По его словам, подобный взаимный обмен позволяет сохранять и приумножать редкие биологические виды.

В последние годы в Республике Татарстан проводится большая работа по восстановлению популяции соколов-балобанов. Ранее, в 2025 году, Кыргызская Республика передала в дар в татарстанский центр «Снежный барс» на Горном Алтае три особи ирбиса для восстановления популяции.

В Татарстане за четыре года поставили на крыло 49 краснокнижных соколов-балобанов. Планы подарить двух птенцов этого крылатого хищника дружественной стране рассказал в конце августа министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин.

Встреча Рустама Минниханова и Садыра Жапарова состоялась накануне. Стороны, в частности, обсудили торгово-экономическое сотрудничество Татарстана и Кыргызстана. По словам Раиса РТ, по итогам прошлого, 2025 года взаимный товарооборот вырос более чем на треть и превысил 182 млн долларов США.