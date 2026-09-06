Полыхающую квартиру сняли на видео в Челнах, есть пострадавшие

Пожар в многоэтажном доме в Набережных Челнах сняли на видео. Записи опубликовали в одном из местных интернет-сообществ. На одной из них запечатлен полыхающий балкон, на другой – работа пожарных.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, пожар случился в доме № 11 по проспекту Абсалямова. В квартире на 9-м этаже горели вещи на площади 21 кв. м.

В результате происшествия пострадали три человека: мужчина и его соседка с ребенком. 28-летнего мужчину спасли с помощью дыхательной маски, он получил ожоги спины второй степени, а также отравление продуктами горения. Отравление получил и годовалый ребенок. Вместе с матерью его доставили в КДМЦ. Причина происшествия устанавливается.

Видеоматериалы сообщества «Набережные Челны Life» и ГУ МЧС России по РТ