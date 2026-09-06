В Киеве начались переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

В Киеве стартовали переговоры лидера украинского режима Владимира Зеленского со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Это первый визит Уиткоффа и Кушнера на Украину. Днем ранее, 5 сентября, они прибыли в Москву, где провели встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что беседа длилась почти три часа и носила содержательный, конструктивный и откровенный характер.

Ушаков также уточнил, что российская сторона дала «четкие и исчерпывающие оценки» ситуации на поле боя и указала на необходимость устранения всех первопричин конфликта. Американские представители, в свою очередь, изложили ряд соображений относительно возможных путей урегулирования.

По данным Reuters и Kyiv Independent, в Киеве также находятся советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. В каких именно встречах они примут участие, не уточняется.