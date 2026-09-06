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Общество 6 сентября 2026 14:23

Синоптики Татарстана предупреждают о ливнях и туманах

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Синоптики Татарстана предупреждают о ливнях и туманах
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 7 сентября, в Татарстане ожидается ощутимое ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В частности, кое-где по республике, включая Казань, в ночные и утренние часы 7-го числа опустится туман.

Кроме того, как ночью, так и днем понедельника местами по региону пройдут сильные дожди, отмечают метеорологи.

Предупреждение об интенсивности метеорологических явлений касается временного промежутка с 18 часов 6 сентября до 18 часов 7 сентября, уточняют в Гидрометцентре РТ.

Ранее МЧС попросило татарстанцев не спускаться в подземные переходы во время ливня, а также не пытаться преодолеть подтопленные участки.

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#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #ливни #туман
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