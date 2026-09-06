Синоптики Татарстана предупреждают о ливнях и туманах
Завтра, 7 сентября, в Татарстане ожидается ощутимое ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В частности, кое-где по республике, включая Казань, в ночные и утренние часы 7-го числа опустится туман.
Кроме того, как ночью, так и днем понедельника местами по региону пройдут сильные дожди, отмечают метеорологи.
Предупреждение об интенсивности метеорологических явлений касается временного промежутка с 18 часов 6 сентября до 18 часов 7 сентября, уточняют в Гидрометцентре РТ.
Ранее МЧС попросило татарстанцев не спускаться в подземные переходы во время ливня, а также не пытаться преодолеть подтопленные участки.