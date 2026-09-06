В следующем году максимальные выплаты по больничным вырастут на тысячу рублей

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В следующем, 2027 году максимальный размер выплаты по больничному в России увеличится более чем на 1032 рубля в день. Об этом напоминает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы Социального фонда РФ.

«В 2027 году: до 7860,27 руб. В 2028 году: до 8489,04 руб.», – было сказано в сообщении фонда.

С началом текущего, 2026 года максимальный размер выплаты вырос более чем на 1153 рубля – до 6827,4 рубля с 5673,97 рубля в 2025-м.

«Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов», – поясняли ранее в Соцфонде.

Подробнее о больничных выплатах на взрослых и детей в этом году читайте в материале «Татар-информа».