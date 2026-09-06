Отметки в водительском удостоверении: какие ограничения есть в Татарстане

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Чтобы законно управлять определенным видом транспорта необходимо иметь водительское удостоверение с соответствующей категорией. При этом сама категория может предусматривать дополнительные условия, которые также должны соблюдаться водителем. Что обозначают специальные отметки в водительских правах и на какие ограничения они указывают — в материале «Татар-информа».

Где найти особые отметки в правах

Особые отметки в водительском удостоверении содержат сведения об ограничениях, которые могут распространяться сразу на несколько категорий и подкатегорий транспорта. Такие данные размещаются в графе 14 документа. Помимо ограничений, в этом разделе могут присутствовать сведения о водительском стаже, а также иная дополнительная информация. В частности, здесь указывают отдельные медицинские ограничения и условия, обусловленные особенностями конструкции транспортного средства.

Отдельно предусмотрены специальные обозначения, относящиеся только к определенной категории или подкатегории. Они отражают условия, при которых водитель имеет право управлять конкретным типом транспорта. Такие сведения записываются в графу 12 напротив соответствующей категории.

Какие отметки могут быть в правах

AT — водитель имеет право пользоваться только транспортным средством, оснащенным автоматической коробкой передач.

MS — для управления транспортом подкатегории B1 требуется мотоциклетная посадка либо руль мотоциклетного типа.

AS — водитель может управлять мототранспортом без мотоциклетного руля, находясь при этом в кресле автомобильного типа. Такая отметка относится к трициклам и квадроциклами массой не более 0,4 тонны. Она устанавливается при отсутствии права на управление транспортом категории А.

ML — водитель не имеет права управлять мопедами, скутерами и квадроциклами.

HA/CF — по медицинским показаниям транспортом разрешается управлять только при использовании специальных средств, компенсирующих нарушение слуха.

MC — управление допускается исключительно транспортным средством с механической коробкой переключения передач.

APS — водитель может пользоваться только автомобилями, оборудованными акустической системой помощи при парковке, то есть парктроником.

GCL — управление транспортным средством разрешено только в очках либо с использованием контактных линз.

Важно учитывать, где именно в водительском удостоверении указана та или иная отметка. Если обозначения AT, MS, AS или ML находятся в графе 14, установленное ограничение распространяется на весь транспорт, которым вправе управлять водитель. Когда такая отметка размещена в графе 12, она относится исключительно к указанной рядом категории или подкатегории транспортных средств.