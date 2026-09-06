Минниханов принял эстафету Всемирных игр кочевников – они пройдут в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов получил символ Всемирных игр кочевников – коокор, а также официальную эстафету предстоящего турнира, который пройдет в Казани в 2028 году, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Большое спасибо вам! И процветания братскому кыргызскому народу и республике», – сказал Минниханов.

Видео: пресс-служба Раиса РТ

Согласно сообщению, коокор – это традиционная кожаная фляга, предмет домашнего обихода киргизов. Она использовалась для хранения и перевозки кумыса. Коокор не просто посуда, а важный элемент культурного наследия киргизского народа, сочетающий в себе утилитарное назначение и глубокий символический смысл.