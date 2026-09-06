Полузащитник «Крыльев Советов» Олейников может перейти в «Рубин»

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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Иван Олейников близок к переходу в казанский «Рубин». Об этом сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на свои источники.

Накануне сам футболист после завершившейся ничьей встречи самарцев с «Краснодаром» (2:2) анонсировал в эфире «Матч ТВ», что после этой игры продолжит карьеру в другом клубе, но не стал его называть.

При этом именно два ассиста Олейникова во многом помогли «Крыльям» сыграть вничью с кубанской командой. До этого он отметился двумя голами в матче с грозненским «Ахматом», который также завершился без победы одного из соперников.

На игру с «Краснодаром» полузащитник вышел с капитанской повязкой, что наблюдатели связали как раз с предстоящим уходом из «Крыльев Советов», отмечает «Чемпионат».

В свою очередь журналист Иван Карпов сообщил, ссылаясь на инсайдерские сведения, что переход Олейникова обойдется «Рубину» в 100 млн рублей, которые он заплатит самарской команде, а также в 70 млн рублей подъемных. Зарплата игрока составит 6 млн рублей в месяц.

«Рубин» вел переговоры о трансфере Олейникова еще зимой, но тогда этот вариант не был реализован. При этом к 28-летнему футболисту также проявляет интерес «Краснодар». Интересовался им и «Локомотив» (возможный трансфер в московский клуб также обсуждался в начале года).

Иван Олейников – воспитанник ЦСКА. С 2022 года выступал за «Ахмат», с 2024-го – за «Крылья Советов». На его счету 17 голов и 14 голевых передач в матчах РПЛ, а также 11 голов и одна голевая передача – в играх Кубка России.