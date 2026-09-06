Ушаков: Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером продлились 3 часа 10 минут

Фото: kremlin.ru

Состоявшиеся накануне в Московском Кремле переговоры Президента России Владимира Путина со спецпосланником Президентом США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и бизнесменом, зятем американского лидера Джаредом Кушнером продлились три часа десять минут и носили содержательный, конструктивный, предельно откровенный и доверительный характер. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции», – проинформировал дипломат (цит. по пресс-службе Кремля).

Фото: kremlin.ru

В том числе, по словам Ушакова, были упомянуты «реальные успехи российской армии» в ходе наступления. Также оказалась «выражена уверенность в достижении поставленных целей» и «подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта».

При этом помощник Путина заметил, что российский лидер «подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок». Американские переговорщики в свою очередь пообещали использовать в ходе контактов в Киеве полученные «лично от Президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине».

Кроме того, американцы сформулировали целый ряд соображений относительно возможных путей урегулирования. Вместе с тем, акцентировал Ушаков, беседа не ограничилась обменом мнениями по завершению украинского кризиса, также «довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты».

Фото: kremlin.ru

Стороны подтвердили, что лидеры двух стран и далее будут поддерживать личные контакты, а работа по линии Уиткоффа и Кушнера будет продолжена, заключил помощник Президента РФ.

После завершения переговоров спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев проводил американских спецпосланников в московский аэропорт Внуково, где их ждал специальный самолет Boeing C-32A, который используется для перевозки первых лиц США.