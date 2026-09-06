Психолог: «Уход за домашним питомцем показывает, готов ли партнер к детям»

Что расскажет о характере человека его пушистый друг? Можно ли потренироваться на питомце перед тем, как родить ребенка? Почему мы делимся с ними болью и переживаниями? На эти и другие вопросы о домашних животных «Татар-информу» ответила медицинский психолог Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана Анна Красильникова.





Чтобы избежать трудностей в коммуникации, люди выбирают выстраивать отношения с домашними питомцами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Животное не осудит и не будет спорить»

В современном мире людям стало сложнее выстраивать отношения друг с другом. Тотальное проникновение соцсетей в нашу жизнь вкупе с модой на индивидуализацию и жизнь в затворничестве привели к тому, что личные встречи и глубокие разговоры отошли на второй план.

«Но потребность человека в социализации никуда не ушла. Нам нужно быть к кому-то привязанным, мы так же нуждаемся в заботе, в построении доверительных отношений и взаимодействии. И на волне того, что живое общение претерпело изменения, для некоторых домашние животные становятся даже ближе, чем люди», – объясняет медицинский психолог Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана Анна Красильникова.

Анна Красильникова: «Животное не осудит, не будет спорить. Человек делится переживаниями с любимым псом, а тот лишь смотрит преданными глазами. Это способ получить абсолютную поддержку» Фото: rkpbtatar.ru

Общение с людьми – это своего рода тернии. Разные мнения и позиции, различия в характере могут провоцировать раздражение и конфликты. Чтобы избежать таких трудностей в коммуникации, люди выбирают выстраивать отношения с домашними питомцами.

«Животное не осудит, не будет спорить. Человек делится переживаниями с любимым псом, а тот лишь смотрит преданными глазами. Это способ получить абсолютную поддержку», – сказала психолог.

«Люди интерпретируют поведение животных на свой лад»

А почему мы в принципе воспринимаем кошек или собак как собеседников и друзей? Дело в том, что нам свойственно очеловечивание. И это, кстати, касается не только живых организмов. Некоторые люди переносят человеческие качества на автомобили и мобильные телефоны.

«Даже если показать ребенку воздушный шарик, на котором будут нарисованы глаза и рот, он будет с большим интересом смотреть на него, нежели на обычный шар. Дело в том, что мы изначально настроены на получение контакта с окружающим миром: с людьми, животными или даже ИИ. Поэтому люди интерпретируют поведение животных на свой лад, как привычную обратную связь», – рассказала Анна Красильникова.

«Как правило, мы умиляемся маленьким зверушкам – котятам и щенкам. Нас привлекает их непосредственность» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Понятно, что животные не умеют говорить на человеческом языке. Возможно, поэтому в сети вирусятся видео, на которых коты издают звуки, похожие на слово «мама». Это имеет объяснение: нам нравится наблюдать за забавными явлениями, природу которых мы не можем понять до конца.

Картинки с животными всегда пользовались в Интернете бешеной популярностью. Мы умиляемся при виде этих изображений и делимся ими с теми, к кому питаем нежные чувства.

«Как правило, мы умиляемся маленьким зверушкам – котятам и щенкам. Нас привлекает их непосредственность. Маленькие размеры вызывают у нас разные эмоции: с одной стороны, это желание защитить хрупкое существо, а с другой стороны – прижать и затискать его. Это проявление милой агрессии», – объяснила медицинский психолог.

Эта форма агрессии выражается в том, что при контакте с чем-то «милым» возникает импульс и вместе с этим сильное желание сжать, ущипнуть или укусить объект умиления, но без намерения навредить ему. Мы сравниваем его с едой, например с «булочкой», которую хочется съесть. Объясняют игривую агрессию по-разному. Одни считают ее способом мозга разрядить нервную систему, а другие – древним эволюционным механизмом защиты потомства.

Люди заводят себе самых разнообразных питомцев, но большей популярностью пользуются те, с которыми можно взаимодействовать – гладить и играть Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выбор питомца отражает внутренний мир хозяина

Люди заводят себе самых разнообразных питомцев, но большей популярностью пользуются те, с которыми можно взаимодействовать – гладить и играть.

Есть мнение, что на выбор питомца среди прочего влияет характер человека. Кошек, довольно независимых существ, чаще выбирают люди, которые ценят автономию и личное пространство. Они не нуждаются в постоянном социальном взаимодействии. С собаками картина другая. Они требуют активного образа жизни – регулярных прогулок, игр и дрессировки. Поэтому собак чаще заводят люди с активной жизненной позицией, для них важна эмоциональная близость, но они склонны к планированию и дисциплине.

«Иногда выбор питомца – это своего рода компромисс. К примеру, вы не хотите тратить много времени и сил на заботу о той же собаке, но и не хотите чувствовать себя одиноко дома. Тогда люди выбирают рыб или черепах. Это достаточно самостоятельные неприхотливые животные, но за ними можно в основном только наблюдать», – отметила Анна Красильникова.

Выбор экзотических животных, змей или даже крупных хищников часто вызывает вопросы. По мнению психолога, в большинстве случаев это не просто желание выделиться.

«Конечно, если речь идет о тиграх или львах, встает вопрос о целях человека: это желание обладать символом статуса или реальная попытка спасти животное? Но чаще экзотика отражает внутренний мир самого хозяина, его особое мировоззрение, которое проявляется и в интерьере, и в выборе питомца», – уверена собеседник агентства.

Психологи отмечают, что появление питомца в паре вполне может быть индикатором зрелости отношений между возлюбленными Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Домашний питомец – проверка отношений между людьми

Психологи отмечают, что появление питомца в паре вполне может быть индикатором зрелости отношений между возлюбленными.

«На определенном этапе отношений в паре появляется желание направить на что-то совместные усилия. Допустим, на воспитание. Это может быть бессознательная цель потренироваться и посмотреть, насколько партнерам комфортно заботиться о ком-то вдвоем», – сказала Анна Красильникова.

Наблюдая за тем, как партнер реагирует на поведение животного, его болезни или шалости, можно понять, насколько серьезно человек настроен, готов ли учиться, вкладываться в того, кто полностью от него зависит. По сути, это проверка: смогут ли люди перейти на следующий этап, например зачать и родить ребенка. Животное, как младенец, беззащитно и нуждается в заботе и уходе. И если пара справляется с этим, отношения укрепляются. Если нет – питомец становится точкой преткновения.

Но не обязательно сразу заводить питомца, чтобы проверить партнера. Волонтерство в приютах может стать своеобразным тест-драйвом: совместная поездка и взаимодействие с нуждающимися животными позволят раскрыть любимого человека.

По мнению Анны Красильниковой, есть определенная польза в том, что ребенок растет рядом с домашним животным. Это тоже объект социализации, как родственники и сверстники в детском саду. Чем больше таких объектов, тем лучше ребенок адаптирован к нашему миру.

«Важно и то, как родители выстраивают отношения с животным. Если ребенок будет видеть, что животному уделяют нужное внимание, то он научится ответственности», – подчеркнула медицинский психолог.

Стремление завести питомца может быть связано с подсознательным желанием вернуться к природе, к чему-то живому и умиротворенному, сбежать от мира новостроек, асфальта и гудящих машин Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Животные напоминают нам о жизни без вечной гонки»

Братья наши меньшие помогают и снизить уровень напряженности в семье. Исследования показывают, что присутствие животного в доме сокращает количество ссор и общий психологический дискомфорт. Животное не включено в сами человеческие отношения, оно просто живет рядом, но даже простое поглаживание или взаимодействие с ним способно разрядить обстановку.

«Это не только про межличностное напряжение, но и про внутреннюю тревогу человека. Домашнее животное становится спасением, тихой гаванью. Наблюдение за кошкой, которая не тревожится о будущем, а просто просыпается, ест и спит, позволяет нам иначе взглянуть на свою жизнь. В этом смысле животные помогают нам учиться быть в моменте, наслаждаться простыми вещами», – сказала Анна Красильникова.

Стремление завести питомца может быть связано с подсознательным желанием вернуться к природе, к чему-то живому и умиротворенному, сбежать от мира новостроек, асфальта и гудящих машин. Среди похожих трендов современности – рост популярности комнатных растений и переездов в деревенский домик.

«Наш мир сильно изменился со времен возникновения вида Homo sapiens, а мозг остался прежним. Нам приходится воспринимать огромное количество информации, что неестественно и утомительно. Отсюда пандемия депрессий и тревожных расстройств. А животные – оплот стабильности, их жизнь изменилась не так кардинально. Взаимодействуя с ними, мы учимся спокойствию. Они как будто напоминают нам о жизни без гонки за достижениями», – уверена психолог.

Может ли питомец, наоборот, способствовать тому, чтобы человек замкнулся в себе и перестал выходить в мир? Анна Красильникова считает, что это зависит от личности человека. Если у него есть потребность закрыться, животное может заменить социум.

«Но означает ли это, что если забрать животное, человек сразу пойдет в мир? Нет, это глубокая личная история. Важно осознавать, почему для вас животное становится центром всего. Это возможность для рефлексии и даже терапии», – объяснила эксперт.

Интересно, что, по наблюдениям специалистов, абсолютные интроверты, как правило, животных не заводят. Животное все равно подразумевает общение и присутствие, оно не дает остаться в полной изоляции.

Существуют целые направления терапии с участием животных, например иппотерапия. В Казани и других городах активно работают организации, устраивающие встречи детей с лошадьми Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Многие не заводят животных, потому что боятся боли утраты

Существуют целые направления терапии с участием животных, например иппотерапия. В Казани и других городах активно работают организации, устраивающие встречи детей с нарушениями развития с лошадьми. Дети учатся гладить животных, кататься на них. Это дает огромный положительный эффект как в физическом, так и в психологическом плане.

В некоторых странах существует понятие «животное эмоциональной поддержки». Такие животные проходят специальную квалификацию и обучение. Взаимодействие с ними облегчает симптомы психических расстройств, помогает справиться с чувством отчужденности и одиночества, страхом перед миром.

Наши любимцы, как и мы сами, не бессмертны. Они живут меньше людей, и потеря становится огромным потрясением для хозяина. Особенно тяжело, когда питомец вырастает на глазах и становится практически полноправным членом семьи.

«Привязанность возникает сама собой, это неконтролируемый процесс. И сталкиваться с потерей очень сложно. Многие именно поэтому не заводят животных – боятся боли», – сказала медицинский психолог.

Важно помнить, что животное – это не только радость и умиление, но и огромный труд и тревоги. Болезни и травмы питомца, ночные визиты в клиники, сложности с воспитанием – с этим неизбежно сталкиваются хозяева питомцев. Все это требует немалых сил и вложений.

«Заводить животное или нет – это сугубо личный выбор. Если у вас нет эмоциональных и финансовых ресурсов, можно вполне себе общаться с миром животных в приютах, антикафе или контактных зоопарках», – резюмировала Анна Красильникова.