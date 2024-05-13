Торговая сеть и Российский Красный Крест создали в 10 регионах «Уголки здоровья»

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с Российским Красным Крестом запустила пилотный проект «Уголки здоровья» в малых населённых пунктах 10 регионов РФ. В специальных зонах на территории магазинов гости старшего возраста смогут измерить артериальное давление, а также получить информационные материалы о профилактике заболеваний и поддержке здоровья.

Проект реализуется при поддержке инициативы «Центры местного сообщества» в рамках программы «Пятёрочка с заботой». Он направлен на привлечение внимания пожилых людей, проживающих в отдалённых районах, к теме заботы о своём здоровье.

«Мы рады объявить о старте такого важного для нас проекта, как «Уголки здоровья». Ни для кого не секрет, что торговая сеть активно поддерживает просветительские кампании, связанные с охраной здоровья. Торговая сеть не только стремится привлечь внимание общества к профилактике различных заболеваний, но и готова предложить своим гостям доступные и эффективные способы их диагностики. Надеемся, что пилотный проект получит признание среди старшего поколения», – комментирует Анна Гусейнова, руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятёрочка».

Кроме того, торговая сеть совместно с Российским Красным Крестом, региональными отделениями ВОД «Волонтёры-медики» и медицинскими работниками районных больниц планирует ежемесячно проводить в магазинах «у дома» мероприятия с возможностью получения консультации на тему здоровья. Так, можно будет узнать о профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, хронических болезней, первой помощи и родственном уходе, правилах защиты от укусов клещей и многом другом. Первые встречи прошли в начале мая в Чувашии и Татарстане. Узнать расписание визитов специалистов в вашем городе можно в магазинах сети.

«Уголки здоровья» работают в 18 магазинах торговой сети в Самарской, Пензенской, Калужской, Оренбургской, Новгородской областях, республиках Татарстан, Карелия, Марий Эл, Чувашия и Краснодарском крае. В планах торговой сети масштабировать проект на большее количество магазинов торговой сети в указанных регионах, а также на другие территории по результатам работы пилотного проекта.