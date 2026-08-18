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Общество 18 августа 2026 17:11

Рустам Минниханов объявил даты проведения V форума «РОСТКИ»

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Рустам Минниханов объявил даты проведения V форума «РОСТКИ»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе общения с журналистами после пленарной сессии IV международного форума «РОСТКИ» пригласил представителей СМИ в следующем году вновь приехать в Казань на российско-китайский форум.

«На следующий год всех вас приглашаем на пятый форум РОСТКИ 17-18 августа», – уточнил он.

Также он анонсировал несколько поездок делегаций из Татарстана в провинции Китая как с официальными визитами, так и по программами обмена опытом и с бизнес-миссиями.

#форум РОСТКИ #Рустам Минниханов
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