Татарстан заинтересовался опытом Китая по страхованию долговременного ухода

Татарстану интересен опыт Китая по развитию системы страхования долговременного ухода. Об этом заявила журналистам на форуме РОСТКИ министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Это то, что сегодня представляет интерес для нас, это такое перспективное направление», – сказала она.

Зарипова добавила, что в Китае наблюдаются такие же демографические тенденции, как и в России, – повышение средней продолжительности жизни. «Каждый четвертый у нас сегодня – это человек старше трудоспособного возраста. Мы видим, что растет число столетних юбиляров-долгожителей. И это создает новые вызовы перед системой социальных служб, требует ответа на поставленные вопросы», – подчеркнула она.

По словам министра, много общего у России и Китая в системе активного долголетия. Прежде всего – это развитие общественных инициатив, государственных структур, пунктов взаимопомощи и взаимной поддержки, уточнила Зарипова.