Минниханов: Татарстану интересен опыт Китая в цифровизации госуправления

Китай является одним из лидеров цифровизации госуправления и экономики, Татарстан очень заинтересован в обмене опытом в этом направлении. Об этом на пленарном заседании форума РОСТКИ «Подготовка кадров для развития торгово-экономических отношений России и Китая» заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Для Татарстана весьма важен китайский опыт в сфере цифровизации государственного управления и экономики. Для изучения потенциала его применения в апреле текущего года татарстанская делегация побывала в Шэньчжэне и Гонконге. Шэньчжэнь как один из мировых центров инноваций продемонстрировал эффективные модели внедрения цифровых решений в различные сферы – от образования и здравоохранения до городской инфраструктуры и промышленного производства», – рассказал он.

По его словам, изученный опыт Шеньчженя будет адаптирован для Татарстана с учетом региональных особенностей.