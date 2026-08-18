Адвокат Жорин объяснил, за что Канье Уэста могут наказать в России

Американского рэпера Канье Уэста не смогут привлечь в России к административной ответственности только за его прежние высказывания о Гитлере и использование нацистской символики за рубежом. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Сергей Жорин.

«Факт его прежних высказываний о Гитлере или выпуска футболок со свастикой за пределами России сам по себе не дает оснований привлечь его в РФ к административной ответственности. По ст. 2.6 КоАП иностранцы отвечают на общих основаниях именно за административные правонарушения, совершенные на территории России», – сказал Сергей Жорин.

При этом российские власти могут принять решение о запрете въезда иностранцу в интересах безопасности государства или общественного порядка.

«Вместе с тем российские власти вправе не разрешить иностранцу въезд, если будет принято соответствующее решение, например в интересах безопасности государства или общественного порядка – такое основание предусмотрено ст. 27 Федерального закона № 114-ФЗ», – отметил Жорин.

Он также пояснил, что одних положительных высказываний о Гитлере недостаточно для привлечения к уголовной ответственности.

«А вот если уже в России Уэст станет публично демонстрировать свастику или иную нацистскую символику в целях пропаганды, может применяться ст. 20.3 КоАП РФ: для граждан она предусматривает штраф от 1 до 2 тыс. рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 100 часов с конфискацией предмета правонарушения», – рассказал адвокат.

По его словам, уголовная ответственность возможна при наличии предусмотренных законом оснований, в частности связанных с публичным одобрением преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала.

«В таком случае ответственность может быть уже уголовной – вплоть до лишения свободы», – заключил Жорин.

Канье Уэст неоднократно делал антисемитские заявления и высказывался в поддержку нацизма. В 2025 году он выпустил песню о Гитлере и продавал футболки со свастиками. В 2018 году рэпер заявил, что 400 лет рабства африканского народа «были выбором».

Уэст планирует выступить с концертами в Санкт-Петербурге в октябре.