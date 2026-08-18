Диетолог рассказал, кому лучше отказаться от томатов

Диетолог Андрей Бобровский в разговоре с «Радио 1» пояснил, что при гастрите, язве или камнях в желчном пузыре лучше воздержаться от томатов.

«Также заболевания почек, аллергия, подагра – основные противопоказания для употребления томатов. Кислоты, содержащиеся в томатах, могут раздражать слизистую желудка и провоцировать выброс желчи, что опасно», – пояснил диетолог.

Особо осторожными стоит быть тем, кто пьет лекарства для снижения свертываемости крови или нормализации давления.

Также специалист отметил, что если съесть слишком много помидоров, можно столкнуться с безвредным, но заметным эффектом – ликопенодермией, то есть появлением оранжевого оттенка у кожи.

«В день безопасно есть 200-500 граммов свежих томатов, то есть это примерно 1-3 средних помидора в день. Такое количество позволит получить пользу без риска негативных последствий для большинства здоровых людей», – подытожил Бобровский.