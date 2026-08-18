Минниханов сообщил об открытии обновленного ТЮЗа в Казани

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил об открытии Казанского государственного театра юного зрителя после масштабной реконструкции. Об этом он написал в своем канале в мессенджере «Макс».

Минниханов отметил, что у нескольких поколений татарстанцев с этим местом связаны самые теплые детские воспоминания. По его словам, реставраторы и строители бережно сохранили исторический облик здания и создали современные условия для зрителей и артистов.

«Уверен, что обновленный театр будет местом притяжения для детей и молодежи!» – написал Раис Татарстана.

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Минниханов пожелал театру служить развитию искусства, быть активной творческой площадкой и способствовать сохранению традиций татарского народа. Также он пожелал коллективу театра неиссякаемого вдохновения, успешных премьер и полных залов.