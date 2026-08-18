Число предприятий с китайским участием в России превысило 13 тыс.

Количество предприятий с китайским участием в России в 2025 году превысило 13 тыс. Об этом заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь на пленарном заседании «Подготовка кадров для развития торгово-экономических отношений России и Китая» в рамках форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«В 2025 году количество предприятий с китайским участием превысило 13 тысяч. Это 23% среди всех предприятий с иностранным капиталом в России», – сказал Чжоу Лицюнь.

Он отметил, что китайский бизнес в России сейчас активно развивается, однако одним из основных ограничений для дальнейшего роста остается нехватка квалифицированных специалистов.

По словам Чжоу Лицюнь, совместным российско-китайским предприятиям необходимы сотрудники, которые одновременно обладают профессиональными компетенциями и знанием китайского языка.

«Сейчас нам нужны специализированные, плюс обладающие языковыми компетенциями кадры», – сказал он.

Председатель Союза китайских предпринимателей в России добавил, что дефицит специалистов особенно заметен на фоне быстрого развития китайского бизнеса в стране.

Он также подчеркнул необходимость более тесного взаимодействия российских вузов с предприятиями. По его мнению, образовательные учреждения должны готовить специалистов с учетом потребностей бизнеса и активнее участвовать в развитии российско-китайского внешнеторгового сотрудничества.