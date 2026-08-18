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Культура 18 августа 2026 20:55

Парк «Шишкинские просторы» не повредит исторической застройке Елабуги – эксперты

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Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект создания парка «Шишкинские просторы» в историческом центре Елабуги. Документацию разработали по заказу ООО «Ф-АРТ Групп».

На площади более 7 гектаров планируются пешеходные дорожки, два водоема, наружное освещение, высадка деревьев и газонов. Участок, где будут проводить работы, соседствует с 15 памятниками архитектуры – от дома, где жил Иван Шишкин, до Спасского собора и зданий бывшего реального училища.

Эксперты проверили, не повлияют ли стройка и земляные работы на эти объекты и пришли к выводу, что воздействия на конструкции и предмет охраны нет, режимы использования территорий не нарушаются. Часть памятников, включая питомник Шишкиных и сквер Ушкова, проектом вообще не затронуты – для работ на их территории потребуется отдельное разрешение. Более того, благоустройство должно улучшить визуальное восприятие исторической застройки.

Во время строительства предусмотрят мониторинг состояния памятников.

Ранее в Елабуге прошли общественные обсуждения концепции нового пойменного парка «Шишкинские просторы».

#елабуга #шишкинские пруды #иван шишкин #комитет рт по охране наследия
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