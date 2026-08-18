Проект «Жизнелюб» объединяет тысячи казанцев старшего поколения

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В казанском парке «Крылья Советов» состоялось закрытие летнего сезона 2026 года проекта «Жизнелюб» и открытие нового этапа его работы. Праздник собрал участников старшего поколения, их семьи, представителей власти и всех, кто интересуется активным долголетием. В этом году проект отмечает юбилей – 10 лет со дня основания.

На протяжении всего дня в парке работали площадки по интересам. Гости могли попробовать себя в изобразительном и декоративно-прикладном искусствах, сыграть в шахматы, поучаствовать в спортивных активностях и познакомиться с направлениями проекта. Особую атмосферу празднику создавали выступления творческих коллективов. На сцене звучали песни, проходили танцевальные номера. Организаторы надеются, что многие посетители после знакомства с программой станут новыми участниками движения «Жизнелюб».

Сертификаты активистам проекта вручила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова. Среди почетных гостей также присутствовал руководитель социального направления Правительства Москвы Левон Авшарян.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов отметил, что проект давно вышел за рамки обычных спортивных занятий.

«Когда мы только начинали, хотелось создать условия не только для профессиональных спортсменов, но и для тех, кто никогда не занимался спортом. Так появились Игры долголетия и бесплатные тренировки по разным направлениям. Сегодня проект объединяет около 4 500 участников и активистов. Мы видим, как люди с удовольствием занимаются, общаются и находят новых друзей. Все это доказывает, что возраст – это только цифра», – подчеркнул он.

По словам заместителя руководителя Исполкома Казани Азата Абзалова, сегодня проект реализуется более чем на ста площадках города – в культурных и спортивных центрах, парках, скверах и общественных пространствах.

«Жизнелюб» – это не только спорт, но и творчество, образование, интеллектуальное развитие. Самое главное здесь – общение, новые знания, здоровый образ жизни и качественный досуг. Муниципалитет может создать условия для того, чтобы люди старшего поколения оставались активными и востребованными», – отметил он.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Своими впечатлениями поделилась участница проекта Елена Казакова. Уже три года она занимается в ДК «Сайдаш» в коллективе «Суперстар».

«О проекте я узнала случайно на одном из праздников в парке. Сейчас мы выступаем на конкурсах по всей России, ездили в Москву и Сочи. Мне очень нравится, что в нашем городе есть возможность заниматься и спортом, и творчеством», – рассказала она.

О развитии проекта рассказал директор Дома культуры «Полимер» Денис Перелыгин. По его словам, в первые годы людям приходилось подробно объяснять преимущества новой инициативы, однако со временем интерес к ней значительно вырос.

«Сегодня многие участники посещают сразу несколько направлений: начинают с танцев, затем приходят на вокал, прикладное творчество или курсы цифровой грамотности. Здесь формируются настоящие сообщества, появляются новые друзья и даже семьи. Для многих «Жизнелюб» становится частью жизни», – отметил он.

У истоков проекта стояла и директор ДК «Юность», заслуженный работник культуры Татарстана Наталья Илясова. Она подчеркнула, что одной из главных целей было создание среды, где люди старшего поколения могли бы самостоятельно реализовывать свои инициативы.

«Сейчас у нас работают 14 бесплатных направлений. Некоторые участники настолько увлекаются своим делом, что сами начинают организовывать занятия и объединять вокруг себя единомышленников. Это и есть главный результат проекта – люди находят новые цели, развиваются и продолжают вести активную жизнь», – рассказала она.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня проект «Жизнелюб» охватывает четыре дворца культуры, десятки творческих, образовательных и спортивных направлений и продолжает расширяться. Закрытие летнего сезона стало не завершением работы, а символическим переходом к осенним занятиям, которые вновь соберут тысячи казанцев старшего поколения.

Праздник в парке «Крылья Советов» еще раз показал: активное долголетие – это не просто красивый лозунг, а реальная возможность для людей старшего возраста оставаться энергичными, творческими и востребованными в обществе. И судя по количеству улыбок, танцев и аплодисментов, интерес к активному долголетию в Казани с каждым годом только растет.

Ирина Егорова