Чжоу Лицюнь: штат Haier в России на 95% состоит из россиян

Около 95% сотрудников российской площадки китайской компании Haier составляют местные специалисты. Об этом заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь на пленарном заседании «Подготовка кадров для развития торгово-экономических отношений России и Китая» в рамках форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

По его словам, китайские компании и совместные российско-китайские предприятия сталкиваются с дефицитом квалифицированных кадров. Бизнесу необходимы специалисты одновременно с профессиональными компетенциями и знанием китайского языка.

При этом китайские предприятия постепенно локализуют свою деятельность и привлекают российских специалистов. В качестве примера Чжоу Лицюнь привел компанию Haier.

«Местные сотрудники занимают 95% от всего количества сотрудников предприятия. Они занимаются юридическими, бухгалтерскими и другими сферами предприятия, это все российские работники», – сказал он.

Чжоу Лицюнь отметил, что для китайских компаний в России существует два основных источника кадров – местные специалисты и сотрудники из Китая. Однако при привлечении иностранных работников компании сталкиваются с ограничениями российской миграционной политики, а также требованиями к уровню образования и заработной плате.

Председатель Союза китайских предпринимателей считает, что решить кадровую проблему поможет более тесное сотрудничество вузов и предприятий России и Китая.

Он предложил стимулировать обучение и стажировки студентов в обеих странах. По его мнению, такие специалисты смогут не только закрывать потребности бизнеса, но и способствовать развитию культурных связей между Россией и Китаем.