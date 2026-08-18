В ПФО текущий рост цен достиг 7,9%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Текущий прирост потребительских цен в Приволжском федеральном округе за май–июль 2026 года составил 7,9% в пересчете на год с учетом сезонности, следует из данных Банка России. Это не годовая инфляция, а показатель текущего ценового давления.

Для сравнения, в Центральном федеральном округе показатель составил 6,7%, в Северо-Западном – 7,7%, в Уральском – 8,1%, в Сибирском – 9,1%. Самые высокие темпы зафиксированы в Южном федеральном округе – 13,1% и Северо-Кавказском – 12,8%.

По России в июле цены выросли на 0,54% после 0,87% в июне. При этом основной вклад в текущий рост внесло подорожание бензина и дизельного топлива. Также заметно выросли цены на мясопродукты и сахар. Овощи и фрукты, напротив, дешевели, но слабее, чем обычно для июля.

Банк России отмечает, что рост стоимости топлива уже начал распространяться на другие товары и услуги через увеличение транспортных издержек. Дополнительным фактором стало ослабление рубля в июне–июле.

Годовая инфляция в России в июле составила 5,98% против 6,02% месяцем ранее. При этом текущий прирост цен в пересчете на год вырос до 11,6% с 11,4% в июне.