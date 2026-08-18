В центре Казани при необходимости ограничат движение с 31 августа по 5 сентября

В центре Казани с 31 августа по 5 сентября при необходимости введут ограничения движения и стоянки транспорта на ряде улиц. Меры связаны с проведением мероприятия, сообщили в пресс-центре мэрии города.

Ограничения будут действовать с 09:00 31 августа до 01:00 1 сентября, а также с 09:00 2 сентября до 01:00 5 сентября.

Движение и стоянку при необходимости ограничат на следующих улицах и участках:

Ивановский спуск;

Кремлевская дамба;

переулок Зилант;

площадь Тысячелетия;

ул. Астрономическая – от ул. Лево-Булачной до ул. Кремлевской;

ул. Батурина – от ул. Карла Маркса до ул. Миславского;

ул. Баумана – от ул. Профсоюзной до ул. Батурина;

ул. Декабристов – от Кремлевской дамбы до ул. Сибгата Хакима;

ул. Дзержинского – от ул. Миславского до ул. Чернышевского;

ул. Каюма Насыри;

ул. Кремлевская – от ул. Астрономической до площади Первого Мая;

ул. Лево-Булачная;

ул. Миславского – от ул. Карла Маркса до ул. Дзержинского;

ул. Право-Булачная;

ул. Профсоюзная – от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк;

ул. Сибгата Хакима – от ул. Бондаренко до ул. Декабристов;

ул. Татарстан – от ул. Лево-Булачной до ул. Право-Булачной;

ул. Фатыха Карима – от ул. Габдуллы Тукая до ул. Каюма Насыри;

ул. Чернышевского – от ул. Кремлевской до ул. Профсоюзной.

Также при необходимости ограничат парковку возле дома №9 на ул. Миславского.