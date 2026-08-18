В центре Казани при необходимости ограничат движение с 31 августа по 5 сентября
В центре Казани с 31 августа по 5 сентября при необходимости введут ограничения движения и стоянки транспорта на ряде улиц. Меры связаны с проведением мероприятия, сообщили в пресс-центре мэрии города.
Ограничения будут действовать с 09:00 31 августа до 01:00 1 сентября, а также с 09:00 2 сентября до 01:00 5 сентября.
Движение и стоянку при необходимости ограничат на следующих улицах и участках:
- Ивановский спуск;
- Кремлевская дамба;
- переулок Зилант;
- площадь Тысячелетия;
- ул. Астрономическая – от ул. Лево-Булачной до ул. Кремлевской;
- ул. Батурина – от ул. Карла Маркса до ул. Миславского;
- ул. Баумана – от ул. Профсоюзной до ул. Батурина;
- ул. Декабристов – от Кремлевской дамбы до ул. Сибгата Хакима;
- ул. Дзержинского – от ул. Миславского до ул. Чернышевского;
- ул. Каюма Насыри;
- ул. Кремлевская – от ул. Астрономической до площади Первого Мая;
- ул. Лево-Булачная;
- ул. Миславского – от ул. Карла Маркса до ул. Дзержинского;
- ул. Право-Булачная;
- ул. Профсоюзная – от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк;
- ул. Сибгата Хакима – от ул. Бондаренко до ул. Декабристов;
- ул. Татарстан – от ул. Лево-Булачной до ул. Право-Булачной;
- ул. Фатыха Карима – от ул. Габдуллы Тукая до ул. Каюма Насыри;
- ул. Чернышевского – от ул. Кремлевской до ул. Профсоюзной.
Также при необходимости ограничат парковку возле дома №9 на ул. Миславского.