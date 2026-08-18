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Общество 18 августа 2026 18:21

В центре Казани при необходимости ограничат движение с 31 августа по 5 сентября

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В центре Казани с 31 августа по 5 сентября при необходимости введут ограничения движения и стоянки транспорта на ряде улиц. Меры связаны с проведением мероприятия, сообщили в пресс-центре мэрии города.

Ограничения будут действовать с 09:00 31 августа до 01:00 1 сентября, а также с 09:00 2 сентября до 01:00 5 сентября.

Движение и стоянку при необходимости ограничат на следующих улицах и участках:

  • Ивановский спуск;
  • Кремлевская дамба;
  • переулок Зилант;
  • площадь Тысячелетия;
  • ул. Астрономическая – от ул. Лево-Булачной до ул. Кремлевской;
  • ул. Батурина – от ул. Карла Маркса до ул. Миславского;
  • ул. Баумана – от ул. Профсоюзной до ул. Батурина;
  • ул. Декабристов – от Кремлевской дамбы до ул. Сибгата Хакима;
  • ул. Дзержинского – от ул. Миславского до ул. Чернышевского;
  • ул. Каюма Насыри;
  • ул. Кремлевская – от ул. Астрономической до площади Первого Мая;
  • ул. Лево-Булачная;
  • ул. Миславского – от ул. Карла Маркса до ул. Дзержинского;
  • ул. Право-Булачная;
  • ул. Профсоюзная – от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк;
  • ул. Сибгата Хакима – от ул. Бондаренко до ул. Декабристов;
  • ул. Татарстан – от ул. Лево-Булачной до ул. Право-Булачной;
  • ул. Фатыха Карима – от ул. Габдуллы Тукая до ул. Каюма Насыри;
  • ул. Чернышевского – от ул. Кремлевской до ул. Профсоюзной.

Также при необходимости ограничат парковку возле дома №9 на ул. Миславского.

#ограничение движения автотранспорта #Казань
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