Порт Мурманска впервые примет контейнерное судно из Китая
Торговый порт Мурманска впервые примет контейнерное судно из Китая. Это событие запланировано на 20 августа, сообщил сегодня журналистам генеральный директор New New Shipping Кэ Цзинь на Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».
«В этом году мы впервые отправим свои суда в Мурманск. Это будет для нас очень важный опыт и прорыв. Этот проект называется Северный морской путь. Он заложит основу для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в области судоходства», – сказал он.
Кэ Цзинь отметил, что сейчас компания New New Shipping реализует проект судна нового типа, которое сможет вмещать 4,8 тыс. контейнеров. Первое такое судно уже спустили на воду в июне этого года, а к концу 2027 года планируется запустить шесть таких судов, добавил он.
«Все они будут ходить по Северному морскому пути между Россией и Китаем», – уточнил спикер.
Кроме того, по его словам, компания работает с госкорпорацией «Росатом» над проектом ледокола на атомной тяге.