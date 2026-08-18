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Экономика 18 августа 2026 17:29

Порт Мурманска впервые примет контейнерное судно из Китая

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Торговый порт Мурманска впервые примет контейнерное судно из Китая. Это событие запланировано на 20 августа, сообщил сегодня журналистам генеральный директор New New Shipping Кэ Цзинь на Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«В этом году мы впервые отправим свои суда в Мурманск. Это будет для нас очень важный опыт и прорыв. Этот проект называется Северный морской путь. Он заложит основу для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в области судоходства», – сказал он.

Кэ Цзинь отметил, что сейчас компания New New Shipping реализует проект судна нового типа, которое сможет вмещать 4,8 тыс. контейнеров. Первое такое судно уже спустили на воду в июне этого года, а к концу 2027 года планируется запустить шесть таких судов, добавил он.

«Все они будут ходить по Северному морскому пути между Россией и Китаем», – уточнил спикер.

Кроме того, по его словам, компания работает с госкорпорацией «Росатом» над проектом ледокола на атомной тяге.

#форум РОСТКИ
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