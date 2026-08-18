Стилист назвала пять актуальных аксессуаров для осени

Осенью обновить гардероб можно без покупки нового пальто – достаточно добавить несколько актуальных аксессуаров. Об этом «Радио 1» рассказала стилист и дизайнер одежды и аксессуаров Анна Скороходова.

По ее словам, полностью менять гардероб каждый сезон необязательно. Достаточно двух-трех точечных акцентов, в том числе фактурных украшений.

Среди актуальных вариантов Скороходова выделила крупные скульптурные браслеты, многослойные украшения и изделия в сюрреалистичном стиле. Массивную брошь она посоветовала носить асимметрично – на лацкане или вороте, а браслеты – поверх манжеты водолазки.

«Осенью популярны галстуки не только из текстиля, но и из кожи, а еще вязаные. В таких необычных прочтениях галстук перестает быть формальным. Вязаный – к грубым ботинкам, кожаный – с юбкой-карандаш. Носите свободно, без тугого узла», – отметила стилист.

Еще одним трендом эксперт назвала бордовую сумку. Она отметила, что глубокий оттенок может заменить в гардеробе черный или коричневый и хорошо сочетается с серым, бежевым и оливковым цветами.

«В этом сезоне бордовый цвет становится новым нейтральным глубоким оттенком и легко заменяет черный или коричневый. Бордовая сумка должна быть в гардеробе практически у каждой. Идеально с серыми, бежевыми и оливковыми пальто. Выбирайте мятую кожу для гранжа или лакированную для благородного блеска», – дополнила Скороходова.

Для обновления привычного пальто стилист также рекомендовала использовать яркую обувь или перчатки. При этом цвет акцента, по ее словам, стоит поддержать небольшой деталью – ремнем часов или шарфом.

«Красные, бирюзовые, фиолетовые аксессуары – обувь и перчатки – способны обновить даже самое простое пальто, которое служит вам несколько сезонов», – сообщила собеседница.

В обуви Скороходова обратила внимание на высокие сапоги прямого кроя, модели с Т-образным ремешком, лоферы и туфли-слингбэки на невысоком каблуке. Прямые сапоги, как пояснила эксперт, хорошо сочетаются с юбками-макси, а слингбэки можно носить с плотными носками, продлевая сезон такой обуви.

Стилист подчеркнула, что около 85% гардероба на новый сезон можно сохранить, добавив к нему более смелые детали.