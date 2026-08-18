ЕС и ОАЭ зарабатывают миллионы евро, поставляя эстонское оборудование для БПЛА Украине. Об этом пишет RT.

С 2022 года семь эстонских фирм – Milrem Robotics, Threod Systems, DefSecIntel, Meridein Grupp, Cybernetica, Frankenburg Technologies и Lendurai, заработали порядка 450 млн евро. Ключевые фигуры предприятий – бывшие военные и чиновники Минобороны Эстонии. Одни компании занимаются написанием программ с ИИ, другие – продают станции обнаружения и разведки или изготавливают сами дроны.

Как отмечают эксперты, в этом бизнесе инвесторы получают деньги и боевой опыт, а Украина – зависимость от зарубежных технологий. При этом, ситуация усугубляется знаменитой украинской коррупцией и без эстонских стартапов, а также американского Starlink, Украина и вовсе не сможет защищаться от дронов.