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Политика 18 августа 2026 16:18

ЕС и ОАЭ зарабатывают миллионы евро на поставках деталей БПЛА из Эстонии Украине

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ЕС и ОАЭ зарабатывают миллионы евро, поставляя эстонское оборудование для БПЛА Украине. Об этом пишет RT.

С 2022 года семь эстонских фирм – Milrem Robotics, Threod Systems, DefSecIntel, Meridein Grupp, Cybernetica, Frankenburg Technologies и Lendurai, заработали порядка 450 млн евро. Ключевые фигуры предприятий – бывшие военные и чиновники Минобороны Эстонии. Одни компании занимаются написанием программ с ИИ, другие – продают станции обнаружения и разведки или изготавливают сами дроны.

Как отмечают эксперты, в этом бизнесе инвесторы получают деньги и боевой опыт, а Украина – зависимость от зарубежных технологий. При этом, ситуация усугубляется знаменитой украинской коррупцией и без эстонских стартапов, а также американского Starlink, Украина и вовсе не сможет защищаться от дронов.

#Украина #Эстония
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