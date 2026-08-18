Госзаказчики погасили перед МСП 60% задолженности на 1,74 млрд рублей

По итогам работы федерального штаба по неоплатам госзаказчики в 2026 году погасили 1,74 млрд рублей задолженности перед МСП по договорам в рамках 223-ФЗ, сообщает Корпорация МСП. Это 60% от объема долга, о котором поставщики заявили через специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ. С начала года сумма долга достигла 2,97 млрд рублей. По оставшейся задолженности работа продолжается, варианты и сроки погашения обсуждаются с заказчиками.

Штаб под руководством министра экономического развития РФ Максима Решетникова по рассмотрению вопросов неплатежей МСП-поставщикам работает с февраля 2026 года. В него вошли представители Минэкономразвития РФ, ФАС, Федерального казначейства, Корпорации МСП и предпринимательских общественных организаций.

В Корпорации МСП отметили повышение платежной дисциплины со стороны госкомпаний по 223-ФЗ. «Три четверти заказчиков, на чьи действия поступают жалобы, уже полностью погасили задолженность перед поставщиками», – сообщили в институте развития.

Одним из важных факторов стало повышение информированности предпринимателей о работе сервиса на МСП.РФ по взысканию задолженности и создание специального федерального штаба. В результате малый и средний бизнес получил эффективный инструмент для решения вопросов неплатежей за поставки по договорам в рамках 223-ФЗ и стал чаще заявлять о наличии задолженности от заказчиков.

Для оперативного реагирования на обращения МСП действует бесшовный механизм взаимодействия. После получения обращения от предпринимателей Корпорация МСП организует досудебное урегулирование, а затем при необходимости направляет документы в ФАС для привлечения заказчика к административной ответственности.